Роган – о победе Пола над Сильвой: «Джейк чертовки сильно бьет, все было законно. Только сумасшедшие думают иначе»

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Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган не согласился с предположениями, что бой между Джейком Полом и Андерсоном Сильвой мог быть постановочным.

«Некоторые люди пытаются сказать, что все это была постановка и нокдаун тому доказательство. Я хочу объяснить им, что произошло.

Андерсон двинулся вперед навстречу Джейку, Пол выбросил удар точно в подбородок. После того, как Сильву поймали, он шатнулся назад, но остался на ногах, а после этого пропустил удар другой рукой и оказался на настиле.

Этот парень, Джейк Пол, чертовски сильно бьет. Многие со мной не согласны только из-за того, что он звезда YouTube.

Все же Пол вырубил Тайрона Вудли одним ударом и только что отправил в нокдаун Андерсона Сильву в восьмом раунде. Так что все было законно. Любой, кто утверждает обратное – сумасшедший», – сказал Роган.

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