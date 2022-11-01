Рокхолд – о поединке с Джейком Полом: «Легкие деньги, но он не дерется с настоящими мужчинами»

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд заявил, что без проблем бы справился с и Джейком Полом в боксерском поединке, однако последний, по мнению Рокхолда, не согласится выйти с ним в ринг.

«Я побью Андерсона Силву в бою по правилам бокса. Можете ставить на это дом. Джейк Пол? Легкие деньги, но он не дерется с настоящими мужчинами», – написал Рокхолд в соцсетях.

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