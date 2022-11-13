Дэйна Уайт: «Я не исключаю незамедлительный реванш Перейры и Адесаньи»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что и могут провести еще один бой.

На данный момент бразилец и новозеландец провели три поединка, в которых сильнее был Алекс.

«Большинство бойцов оттягивало бы такой бой, говорило бы: «Дайте мне больше времени. Дайте мне то, дайте мне это».

Адесанья же сразу согласился драться. Он потерпел единственное поражение, когда попытался подняться в полутяжелый вес.

Нужно уважать Исраэля как чемпиона и его достижения. Я не исключаю незамедлительный реванш», – сказал Уайт.

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