Канело: «Полагаю, что буду снова готов выступить в мае»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал, когда вернется в ринг после операции на правом запястье.

«Мои шрамы уже зажили. Мое лечение проходит очень хорошо, поэтому я думаю, что это не слишком сильно меня остановит. Я всегда дерусь в мае или сентябре. Полагаю, что буду снова готов выступить в мае.

Я думаю, что подерусь на Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 г. – прим. Sports). Поначалу врач говорил, что мне придется провести четыре недели в гипсе, не двигая рукой после операции.

Когда же он пришел и все осмотрел, увидел, что сделал со мной, то сказал, что все оказалось лучше, чем он ожидал, что мне следует провести в гипсе только неделю, после чего он уберет швы, и начнется реабилитация. Сейчас прошло уже две недели», – сказал Канело.

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