Густафссон снялся с боя против Сен-Прю на UFС 282. Шведа заменит Филипе Линс

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Густафссон Овинс Сен-Прю UFC 282 Бокс/MMA/UFC

Шведский полутяжеловес Александр Густафссон выбыл из карда UFC 282, который пройдет 11 декабря.

Соперником Густафссона должен был стать Овинс Сен-Прю. Шведа заменит бывший чемпион PFL Филипе Линс.

Причина снятия Густафссона не называется.

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