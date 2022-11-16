Густафссон снялся с боя против Сен-Прю на UFС 282. Шведа заменит Филипе Линс
Шведский полутяжеловес Александр Густафссон выбыл из карда UFC 282, который пройдет 11 декабря.
Соперником Густафссона должен был стать Овинс Сен-Прю. Шведа заменит бывший чемпион PFL Филипе Линс.
Причина снятия Густафссона не называется.
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