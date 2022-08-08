Хамзат Чимаев про Александра Густафссона: «Для нас он всегда будет чемпионом»

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о влиянии на в Швеции.

«Его поражение было действительно плохим. Густафссон – хороший парень, он нам очень помог. Из-за него я стал таким бойцом. Может быть, если бы Алекс не был лидером в Швеции, я бы не начал карьеру в ММА и не оказался в UFC.

Все бойцы из Швеции благодарят Алекса, потому что из-за него мы на вершине. До Алекса в UFC почти никого не было из Швеции.

Когда он дрался с Джоном Джонсом, все сошли с ума и начали тренироваться в ММА. Для нас он всегда будет чемпионом. Он не завоевал пояс, но он наш чемпион», – сказал Чимаев.

В последнем поединке Густафссон проиграл Никите Крылову техническим нокаутом в первом раунде.

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