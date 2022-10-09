Шлеменко отреагировал на победу Исмаилова над Иличем: «Увидимся в декабре на RCC»

Российский боец прокомментировал победу над Александром Иличем.

«Мага, привет! Я очень сильно нервничаю, но хочу поздравить тебя с победой – ты провел отличный, зрелищный, красивый бой, который не оставил никаких вопросов.

Я очень рад, что наше с тобой противостояние, как ты сказал, в новой актуальности, поэтому, еще раз тебя с победой!

Выход за RCC – осталось объявить дату, какого числа в декабре мы с тобой встретимся. Ну и хорошей подготовки тебе – увидимся в декабре на в Екатеринбурге», – сказал Шлеменко.

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