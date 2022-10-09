Шлеменко отреагировал на победу Исмаилова над Иличем: «Увидимся в декабре на RCC»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко Исмаилов - Илич Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Иличем.

«Мага, привет! Я очень сильно нервничаю, но хочу поздравить тебя с победой – ты провел отличный, зрелищный, красивый бой, который не оставил никаких вопросов.

Я очень рад, что наше с тобой противостояние, как ты сказал, в новой актуальности, поэтому, еще раз тебя с победой!

Выход за RCC – осталось объявить дату, какого числа в декабре мы с тобой встретимся. Ну и хорошей подготовки тебе – увидимся в декабре на RCC в Екатеринбурге», – сказал Шлеменко.

На турнире Pravda Boxing Исмаилов победил Илича единогласным решением судей.

Исмаилов отомстил за Шлеменко: вышел в боксерский ринг, избил Илича и потребовал 30 миллионов

Минеев готов к трилогии с Исмаиловым: «Нокаутирую его в третьем раунде»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные