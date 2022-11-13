Перейра – об Адесанье: «Не буду врать, он меня удивил. В конце первого раунда он меня очень жестко пробил»
Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра признался, что был близок к поражению в бою с Исраэлем Адесаньей.
По мнению Алекса, причиной стоячего нокдауна стала излишняя расслабленность.
«Конечно, я знал, что пробиваю его. На этом и строилась наша стратегия, но он очень стойкий.
Этот парень силен, очень стойкий, жесткий, техничный ударник. Я видел, что мои удары пробивают его. В конце первого раунда Адесанья пробил меня очень жестко.
Он удивил меня, не буду врать. Он очень хорошо пробил, и меня повело. Мы в основном работали в кикбоксинге, и я, видимо, немного расслабился», – сказал Перейра.
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