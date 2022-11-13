Перейра – об Адесанье: «Не буду врать, он меня удивил. В конце первого раунда он меня очень жестко пробил»

Новоиспеченный чемпион в среднем весе признался, что был близок к поражению в бою с Исраэлем Адесаньей.

По мнению Алекса, причиной стоячего нокдауна стала излишняя расслабленность.

«Конечно, я знал, что пробиваю его. На этом и строилась наша стратегия, но он очень стойкий.

Этот парень силен, очень стойкий, жесткий, техничный ударник. Я видел, что мои удары пробивают его. В конце первого раунда Адесанья пробил меня очень жестко.

Он удивил меня, не буду врать. Он очень хорошо пробил, и меня повело. Мы в основном работали в кикбоксинге, и я, видимо, немного расслабился», – сказал Перейра.

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