В Нью-Йорке (США) завершился турнир 281, в главном событии которого сенсационно нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде, став новым чемпионом в среднем весе.

На момент остановки поединка Адесанья уверенно лидировал на карточках всех троих судей: Эрик Колон, Сол Д’Амато и Майк Белл отдали Перейре лишь второй раунд.

Хабиб – об Адесанье: «Чувствую, что он не получает заслуженного признания»

Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья