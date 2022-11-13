Судейские карточки боя Перейры и Адесаньи: Алекс мог победить только финишем

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого Алекс Перейра сенсационно нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде, став новым чемпионом в среднем весе.

На момент остановки поединка Адесанья уверенно лидировал на карточках всех троих судей: Эрик Колон, Сол Д’Амато и Майк Белл отдали Перейре лишь второй раунд.

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Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья

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