Хамзат Чимаев назвал победителей главных боев UFC 281

Теги UFC MMA средний вес (MMA) легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Исраэль Адесанья Вейли Чжан Хамзат Чимаев UFC 281 Карла Эспарза Адесанья - Перейра Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев дал прогноз на главные поединки турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке.

«Дастин Порье, Исраэль Адесанья, Вейли Чжан. UFC 281», – написал чеченский боец.

Адесанья будет защищать титул среднего дивизиона в бою с Алексом Перейрой, Порье сразится с Майклом Чендлером, а Чжан попытается вернуть чемпионский пояс в первом наилегчайшем весе в поединке с Карлой Эспарзой.

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Титульная заруба Адесаньи и Перейры, Чендлер против Порье и другие. Онлайн UFC 281

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