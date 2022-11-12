Хамзат Чимаев назвал победителей главных боев UFC 281
Полусредневес UFC Хамзат Чимаев дал прогноз на главные поединки турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке.
«Дастин Порье, Исраэль Адесанья, Вейли Чжан. UFC 281», – написал чеченский боец.
Адесанья будет защищать титул среднего дивизиона в бою с Алексом Перейрой, Порье сразится с Майклом Чендлером, а Чжан попытается вернуть чемпионский пояс в первом наилегчайшем весе в поединке с Карлой Эспарзой.
Адесанья до UFC дважды проигрывал Перейре – и даже брутальным нокаутом. Тогда Исраэля вынесли с ринга без сознания
Титульная заруба Адесаньи и Перейры, Чендлер против Порье и другие. Онлайн UFC 281
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