Хамзат Чимаев назвал победителей главных боев UFC 281

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев дал прогноз на главные поединки турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке.

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Адесанья будет защищать титул среднего дивизиона в бою с Алексом Перейрой, Порье сразится с , а Чжан попытается вернуть чемпионский пояс в первом наилегчайшем весе в поединке с Карлой Эспарзой.

Адесанья до UFC дважды проигрывал Перейре – и даже брутальным нокаутом. Тогда Исраэля вынесли с ринга без сознания

Титульная заруба Адесаньи и Перейры, Чендлер против Порье и другие. Онлайн UFC 281