Взвешивание UFC 281: Порье и Чендлер уложились в вес, Перейра легче Адесаньи
В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания участников UFC 281, который пройдет 13 ноября.
В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья подерется с Алексом Перейрой.
Результаты взвешивания:
- Исраэль Адесанья (83,91 кг) – Алекс Перейра (83,73);
- Карла Эспарза (51,98) – Вейли Чжан (52,07);
- Дастин Порье (70,76) – Майкл Чендлер (70,67);
- Фрэнки Эдгар (61,51) – Крис Гутьеррес (61,69);
- Дэн Хукер (70,67) – Клаудио Пуэльес (70,4).
Титульная заруба Адесаньи и Перейры, Чендлер против Порье и другие. Онлайн UFC 281
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