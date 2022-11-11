Взвешивание UFC 281: Порье и Чендлер уложились в вес, Перейра легче Адесаньи

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В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания участников UFC 281, который пройдет 13 ноября.

В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья подерется с Алексом Перейрой.

Результаты взвешивания:

Титульная заруба Адесаньи и Перейры, Чендлер против Порье и другие. Онлайн UFC 281

Хамзат Чимаев может быть запасным бойцом поединка Адесанья – Перейра

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