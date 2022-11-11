Волкановски про бой с Махачевым: «Не беспокойтесь об этом»

Чемпион UFC в полулегком весе ответил на вопрос о поединке с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Мы собираемся сделать так, чтобы наш поединок состоялся. Не беспокойтесь об этом. Австралии нужен большой бой.

Если бы я просто защищал титул в полулегком весе, это было бы здорово, но завоевать чемпионский пояс в легком весе в Перте, на родной земле, это будет просто невероятно. Это именно то, что я планирую сделать.

Я разместил твиты, чтобы убедиться, что наш поединок состоится. Это мой план, на котором я остановлюсь.

Я знаю, что готов к этому вызову. Я уже пригласил в свой тренировочный лагерь бойцов и набираю вес, потребляя калории. Мы рассчитываем на Перт, осталось только подписать контракты.

В феврале мы с Исламом встретимся в Австралии, и это будет грандиозно», – сказал Волкановски.

Ислам Махачев: «Скоро будут хорошие новости»

Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»