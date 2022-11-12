Виталий Милонов – Федору Емельяненко, который хочет запретить поп-ММА: «Если считаешься бойцом ММА, то твое место не перед камерами в октагоне, а в районе спецоперации»

Депутат Госдумы, имеющий опыт выступлений в поп-ММА, ответил на желание главы союза ММА Федора Емельяненко запретить поп-ММА.

«Поп-ММА – это не спорт, а шоу. Есть же мероприятия между профессиональными и непрофессиональными спортсменами.

К профессиональным ММА я отношусь с большими вопросами, потому что если считаешься бойцом ММА, то твое место не перед камерами в октагоне, а в районе спецоперации. В этом мое глубокое убеждение.

Сейчас надо Родину защищать, а не махать кулаками в октагоне. Вот вам берцы, вот вам форма и набейте рожу всем этим врагам.

Что касается запрета, я не вижу конкуренции ММА и поп-ММА. Одно – веселое шоу, другое – яркая и профессиональная борьба. Пусть все делают свои шоу и привлекают публику.

Тут мне кажется вопрос больше к деньгам, что профессиональные спортсмены из-за поп-ММА получают более выгодные контракты и потому высказывают такое недовольство. Но если люди получают радость от этого, зачем их лишать ее», – сказал Милонов.

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