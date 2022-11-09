Федор Емельяненко призвал допустить сборную России до соревнований: «Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов олимпизма»

Боец Bellator и глава Союза ММА России Федор Емельяненко выступил с заявлением с просьбой допустить российскую команду к международным соревнованиям.

«До недавнего времени спорт был вне политики, а сейчас сложилась такая ситуация, что талантливые российские спортсмены являются заложниками общественно-политических проблем между государствами.

Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов олимпизма.

Мы уверены, что спортсмены должны соревноваться с достойными соперниками, ведь это самое главное для развития спорта. А наша сборная является одной из сильнейших в мире.

Из мирового ММА выпала целая конкурентоспособная и постоянно развивающаяся команда. Хотим отметить, что в этом году сборная команда России сформирована в рамках национального чемпионата и готова принять участие во всех международных соревнованиях в следующем году», – гласит заявление Емельяненко.

В марте этого года Международная ассоциация ММА (IMMAF) отстранила российских и белорусских бойцов от участия в международных соревнованиях.

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