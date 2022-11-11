Ветеран ММА Чейл Соннен подозревает, что может страховать бой между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и .

«Это слух или мое предположение, или, если хотите, можете называть это заговором. У меня есть некоторые доказательства, чтобы склоняться к этой версии.

Причина, по которой Хамзат не соглашается на бой с Колби Ковингтоном, не отвечает на вызовы Белала Мухаммада, заключается в том, что у него есть план.

Чимаев знает, что может получить больше. Поэтому он чувствует, что сейчас нет необходимости реагировать», – сказал Соннен.

Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит 281 в Нью-Йорке.

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