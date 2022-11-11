Хамзат Чимаев может быть запасным бойцом поединка Адесанья – Перейра
Ветеран ММА Чейл Соннен подозревает, что Хамзат Чимаев может страховать бой между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
«Это слух или мое предположение, или, если хотите, можете называть это заговором. У меня есть некоторые доказательства, чтобы склоняться к этой версии.
Причина, по которой Хамзат не соглашается на бой с Колби Ковингтоном, не отвечает на вызовы Белала Мухаммада, заключается в том, что у него есть план.
Чимаев знает, что может получить больше. Поэтому он чувствует, что сейчас нет необходимости реагировать», – сказал Соннен.
Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит UFC 281 в Нью-Йорке.
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