Дацик 10 декабря подерется с Ильясом Якубовым на турнире «Наше дело»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Вячеслав Дацик Наше Дело Бокс/MMA/UFC

Российский боец Вячеслав Дацик следующий бой проведет 10 декабря против соотечественника Ильяса Якубова.

Об этом сообщил основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.

«10 декабря вас ждет суперпротивостояние: «чеченский борз» Ильяс Якубов выйдет в клетку против «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика.

Это будет бой стилей, я всегда за что то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей.

Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние: все мы знаем, как Дацик идет вперед и рубится, а Якубов не из тех, кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящие зрелище», – сказал Арутюнян.

Дацик в сентября нокаутировал на 13-й секунде Александра Емельяненко.

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