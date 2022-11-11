Дацик 10 декабря подерется с Ильясом Якубовым на турнире «Наше дело»
Российский боец Вячеслав Дацик следующий бой проведет 10 декабря против соотечественника Ильяса Якубова.
Об этом сообщил основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.
«10 декабря вас ждет суперпротивостояние: «чеченский борз» Ильяс Якубов выйдет в клетку против «Рыжего Тарзана» Вячеслава Дацика.
Это будет бой стилей, я всегда за что то новое. И вот мы решили сделать такой бой для зрителей.
Я уверен, что это будет бескомпромиссное противостояние: все мы знаем, как Дацик идет вперед и рубится, а Якубов не из тех, кто уходит в поединке в оборону. Будет настоящие зрелище», – сказал Арутюнян.
Дацик в сентября нокаутировал на 13-й секунде Александра Емельяненко.
Промоутер Алексей Титов: «Можно подумать о бое Харитонова и Дацика»
Емельяненко – о поражении Дацику: «Я поторопился и кинулся на него»
Комментарии