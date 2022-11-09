Чендлер про бой с Порье: «Собираюсь наброситься на него, потрясти и оформить нокаут»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с .

«На пару с Дастином у нас 39 досрочных побед. И я постараюсь заработать деньги тем, кто поставит на мою победу нокаутом.

Это замечательный кард, и если у вас есть желание сделать ставку, ставьте на меня, потому что я иду за досрочной концовкой.

Не так много мест, где можно подловить Порье, потому что у него огромный багаж опыта и знаний.

Я собираюсь начать быстро, наброситься на него, потрясти и оформить нокаут.

Я постараюсь воспользоваться своим опытом, который также накапливал на протяжении всех годов проведенных в смешанных единоборствах. У меня нет сомнений, что моя рука будет поднята после боя. Думаю, что получу финиш», – сказал Чендлер.

Бой Порье и Чендлера состоится 13 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке.

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