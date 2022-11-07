UFC 281 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

13 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281, в рамках которого пройдет бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и .

Где и во сколько смотреть UFC 281?

Турнир в Нью-Йорке начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 06:00, главный бой — не раньше 08:00. Посмотреть UFC 281 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Кард UFC 281

Помимо Адесаньи и Перейры, в мейнкарде встретятся Карла Эспарза и , и , и Крис Гутьеррес, и Клаудио Пуэльес.