Порье – о мотивации перед боем с Чендлером: «Я никогда не проигрывал два раза подряд»

Топовый легковес UFC Дастин Порье, которому предстоит поединок против , заявил, почему ему важно одержать победу.

«Это огромный бой в моей карьере. Во-первых, я никогда не проигрывал два раза подряд, еще с тех пор, как был любителем.

Я хочу себе доказать, что учусь на ошибках, а также своей семье, болельщикам, моей дочери, что после того как упали, мы можем подняться и достигнуть вершины.

Так что этот бой очень важен. Мне важно одержать победу над парнем, который когда-то был чемпионом, и добавить его имя в свое резюме и наследие», – сказал «Бриллиант».

Порье – о победе Махачева над Оливейрой: «Он одолел Чарльза на его же поле»

Дариуш хочет драться на UFC 284: «Хороший вариант встретиться с победителем боя Порье – Чендлер»