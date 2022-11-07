Порье – о мотивации перед боем с Чендлером: «Я никогда не проигрывал два раза подряд»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер UFC 281 Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Дастин Порье, которому предстоит поединок против Майкла Чендлера, заявил, почему ему важно одержать победу.

«Это огромный бой в моей карьере. Во-первых, я никогда не проигрывал два раза подряд, еще с тех пор, как был любителем.

Я хочу себе доказать, что учусь на ошибках, а также своей семье, болельщикам, моей дочери, что после того как упали, мы можем подняться и достигнуть вершины.

Так что этот бой очень важен. Мне важно одержать победу над парнем, который когда-то был чемпионом, и добавить его имя в свое резюме и наследие», – сказал «Бриллиант».

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