Бетербиев поздравил Кадырова с днем рождения: «Он является примером верующего мусульманина, храброго воина, достойного Лидера!»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения.

«Дорогие друзья! Сегодня свой день рождения отмечает человек, заслуги которого сложно сосчитать! Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович стал легендой при жизни!

Он является примером верующего мусульманина, храброго воина, достойного Лидера! Горжусь тем, что Рамзан Ахматович имеет непосредственное отношение к моей карьере!

Под его руководством выросли целые города, развивалась социально-экономическая сфера! Наша республика впервые за всю свою историю достигла небывалого благополучия и побила десятки мировых рекордов.

Я от всей души поздравляю Главу Чеченской Республики с днем рождения! Дала декъалвойла, ВАША! Дала дукха вахавойла!» – написал Бетербиев.

Бетербиев отреагировал на возможный уход Кадырова с поста главы Чечни: «Вы лучший лидер, и этот факт никто не изменит!»

Рамзан Кадыров поручил вернуть домой чеченских бойцов, которые неподобающе ведут себя за пределами республики