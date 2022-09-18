Президент WBC: «Головкин может продолжать выступать в среднем весе, или же он может уйти на пенсию и жить прекрасной жизнью со своей семьей»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал дальнейшие перспективы Геннадия Головкина.

— Бокс — великий вид спорта. Мы говорим о борьбе стилей и стратегий. В первой половине все думали, что Головкин закончился, «Канело» удавалось доминировать над великим воином. Но потом Головкин вернулся в последних раундах и добился драматической развязки.

Сауль Альварес — лучший боксер в мире, но Головкина всегда будут помнить, как великого чемпиона. Геннадий может продолжать выступать в среднем весе, или же он может уйти на пенсию и жить прекрасной жизнью со своей семьей, — сказал Сулейман.

Головкин владеет чемпионскими поясами в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA.

Ранее спортсмены встречались в ринге в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился вничью, второй поединок раздельным решением судей выиграл Альварес.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол