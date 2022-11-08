Алекс Перейра: «Положительно воспринимаю нежелание Адесаньи драться. Это доказывает, что он и его команда сломлены»

Топовый средневес UFC Алекс Перейра считает, что имеет психологическое преимущество над Исраэлем Адесаньей.

Бразилец считает публичную реакцию представителей Исраэля признаком растерянности и страха. Напомним, что ранее в стане Адесаньи заявляли, что Перейра не заслужил бой за титул.

«Сразу после того, как было объявлено, что мой следующий бой будет за пояс, он и его команда сказали, что это несправедливо, что Адесанья провел много боев, а значит, я должен провести столько же.

Я слышу это, и воспринимаю как нечто положительное для себя. Это доказывает, что он только притворялся, когда говорил, что хочет драться со мной, и что он и его команда уже психологически потрясены и сломлены», – уверен Перейра.

Тренер Адесаньи: «У Перейры не было бы шанса получить бой, если бы между ними не было истории»