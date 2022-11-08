Адесанья объяснил, почему Волкановски победит Махачева: «Он из другого теста»

Чемпион UFC в среднем весе уверен в победе над чемпионом легкого дивизиона .

«Алекс заберет победу. Он из другого теста. Вы даже можете спросить диетолога Джордана Салливана – он вам скажет, что Волкановски отличается от большинства спортсменов. Он другой породы – такой же одаренный, как Майкл Фелпс», – считает Адесанья.

Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»

Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»