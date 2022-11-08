Адесанья объяснил, почему Волкановски победит Махачева: «Он из другого теста»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья уверен в победе Алекса Волкановски над чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.
«Алекс заберет победу. Он из другого теста. Вы даже можете спросить диетолога Джордана Салливана – он вам скажет, что Волкановски отличается от большинства спортсменов. Он другой породы – такой же одаренный, как Майкл Фелпс», – считает Адесанья.
Волкановски призвал Махачева подписать контракт на бой: «Ты человек слова?»
Махачев ответил Волкановски: «Я подпишу бумаги, не волнуйся. Пусть в UFC убедят тебя соперничать со мной. Они считают тебя маленьким»
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