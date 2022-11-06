Вице-президент ACA сообщил, что Чимаев весил 96 кг за 6 недель до боя с Диазом: Хамзат не сделал вес и сорвал поединок
Асланбек Бадаев, вице-президент ACA, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Хамзат Чимаев перед боем с Нейтом Диазом, который не состоялся из-за проваленного шведом взвешивания.
По мнению Бадаева, UFC слишком затянул официальный анонс поединка, из-за чего Чимаев не смог сбросить 19 килограммов.
«Хамзат реально крупный, может, и кость не такая широкая, но на последний бой почему он тяжело гонял? Потому что ему за шесть недель до турнира сообщили о дате.
Он сказал мне, что находился в процессе качки, вес был 96 кг, Так что надеюсь, что к бою с Ковингтоном он лучше подведет себя», – сказал Бадаев.
Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)
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