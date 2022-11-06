Вице-президент ACA сообщил, что Чимаев весил 96 кг за 6 недель до боя с Диазом: Хамзат не сделал вес и сорвал поединок

Теги UFC Нейт Диаз Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Асланбек Бадаев, вице-президент ACA, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Хамзат Чимаев перед боем с Нейтом Диазом, который не состоялся из-за проваленного шведом взвешивания.

По мнению Бадаева, UFC слишком затянул официальный анонс поединка, из-за чего Чимаев не смог сбросить 19 килограммов.

«Хамзат реально крупный, может, и кость не такая широкая, но на последний бой почему он тяжело гонял? Потому что ему за шесть недель до турнира сообщили о дате.

Он сказал мне, что находился в процессе качки, вес был 96 кг, Так что надеюсь, что к бою с Ковингтоном он лучше подведет себя», – сказал Бадаев.

Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)

Сехудо считает Ковингтона фаворитом боя с Чимаевым: «Дух американской борьбы и большой бензобак делают Колби опасным»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные