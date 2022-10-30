Перри – о приглашении Чимаева посетить Чечню: «Слышал, там опасно и туда нельзя приезжать»

Бывший боец и действующий боец на голых кулаках Майк Перри признался, что побоялся приезжать в Чечню, несмотря на приглашение .

«Хамзат сказал мне приехать в Чечню, когда я был в России. Я подумал: «Я, наверное, не выживу, братан». Я слышал, что это ничейная территория и туда нельзя приезжать.

Конечно, это классный слух, что там так опасно и что туда не нужно приезжать. Там вероятно есть красивые места. Все же я слышал, что в Чечне довольно опасно, возможно из-за этого Хамзат является таким опасным бойцом», – сказал Перри.

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