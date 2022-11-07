Вице-президент ACA – о драке Чимаева и брата Хабиба: «Хорошо, что Кадыров их отчитал»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о драке с участием Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова, произошедшей на турнире 280.

«Когда в этой ситуации два мусульманина, два соседа, два представителя кавказских республик с общей историей делают такое на турнире, кому это будет приятно?

Я от этого никакого удовольствия не получил. Это могло разрастись до таких масштабов, что потом они сами бы жалели об этом.

Хорошо, что Рамзан Ахматович позвонил, отчитал обоих и поставил жирную точку в этой истории.

Он сказал: «Не спекулируйте на ней дальше, не надо разжигать». Бывает, что в одной семье дерутся два брата, ссорятся, а потом мирятся », – сказал Бадаев.

Рамзан Кадыров сообщил, что помирил Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова