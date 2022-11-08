Махачев – о роли Хабиба в подготовке к Оливейре: «Ты нам сильно надоел за два месяца»

Чемпион UFC в легком весе обратился к партнеру по команде .

Напомним, что после окончания карьеры бойца Хабиб взял на себя роль тренера Ислама Махачева.

«Буду честен, последние два месяца ты нам очень сильно надоел, Хабиб, но после боев мы тебе сильно благодарны, старший брат», – написал Ислам в соцсетях.

Хабиб в комментариях ответил на сообщение Махачева: «Просто так надо было».

Хабиб – о весогонке Махачева: «Он весит 82 кг, приходится скидывать 12 кг, а это непросто»

Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»