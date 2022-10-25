Махачев – Хабибу: «Не мешай мне жить две недели»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после завоевания титула в Абу-Даби.
«Не мешай мне жить две недели. Последние полгода Хабиб не давал мне никуда выйти», – написал Махачев.
В минувшие выходные Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.
Треугольник – любимый прием не только Хабиба, но и Махачева. Только в арсенале Ислама их 3 вида: руками, ногами – и даже обратный замок!
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