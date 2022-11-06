Хабиб – о весогонке Махачева: «Он весит 82 кг, приходится скидывать 12 кг, а это непросто»

Бывший чемпион в легком весе заявил, что сгонкой веса занимаются все бойцы промоушена, а не только он и его одноклубники. В качестве примера Хабиб привел , который при больших для легкого дивизиона габаритах вынужден сгонять вес до 70 кг.

«Нужно научиться правильно гонять вес. Ведь все бойцы UFC гоняют вес. Сгоняют как минимум 10 кг. Также нельзя много набирать.

К примеру, если кто-то дерется… Ислам в легком весе – 70 кг, а сейчас он весит 82. Придется скинуть 12, а такой вес согнать очень не просто.

Это делает каждый. К примеру, Чарльз Оливейра, он тоже большой, высокий и тяжелый. Ему нужно гонять вес.

Ты не можешь тренироваться в лесу, выйти из него и согнать вес. Нужно быть сосредоточенным на протяжении всего времени», – сказал Нурмагомедов.

Махачев про переход в полусредний вес: «Для моей команды и истории это было бы интересно»

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