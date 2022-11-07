Александр Емельяненко готов тренировать Ольгу Бузову: «Договаривайтесь, проведу пару занятий»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко заявил, что готов подготовить Ольгу Бузову, если та решится провести поединок с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Когда нахожусь в зале, я не только подсказываю ребятам профессионалам, я прошу, чтобы и мне помогали и указывали на мои ошибки.

Со стороны эти ошибки виднее, нежели когда работаешь сам. Всегда тренирую и подсказываю тем, кто далек от спорта.

От мала до велика, от молодежи до пенсионеров. Делюсь всем, чем могу и что знаю. Черпаю от окружающих какую-то информацию: спортивную или жизненную.

Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», – сказал Емельяненко-младший.

Олег Саитов: «Хотел бы подготовить Загитову к бою с Бузовой. На такой бой точно многие захотят посмотреть»

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