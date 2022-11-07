Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Я бы хотел этого, потому что Дмитрий не будет долго ждать Бетербиева»

Босс промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что планирует заняться организацией второго поединка между и Саулем Альваресом за титул WBA в полутяжелом весе.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в мае 2022 года, тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

«Естественно, для меня, сотрудничающего с Канело и Биволом, имеет смысл устроить этот бой. Мне нужно поговорить с Эдди Рейносо и Саулем.

Сейчас у него шанс отквитать поражение, и думаю, это будет его приоритетом. Посмотрим, что скажут Эдди и Сауль.

Я бы хотел организовать реванш с , потому что не думаю, что у Бетербиева появится возможность провести бой раньше августа-сентября. Не думаю, что Бивол будет ждать так долго», – сказал Хирн.

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