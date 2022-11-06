Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут поединок 3 декабря (Sport24)

Бой в среднем весе по правила ММА между и пройдет 3 декабря в Екатеринбурге, сообщает Sport24.

Бой пройдет под эгидой RCC, организация уведомила бойцов о дате и месте проведения поединка.

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