Исмаилов про гонорар в 30 млн рублей за бой с Иличем: «Это нормальная сумма для меня. Мы не должны все время голодать»
Российский боец Магомед Исмаилов считает оправданным гонорар в размере 30 миллионов рублей за бой по правилам бокса с Александром Иличем.
«Я всем называл эту сумму. Просто не все здраво ее оценили. Думаю, что 30 млн — это нормальная сумма для меня, бойца, который идет потихонечку к завершению карьеры. Опять же, мы не должны все время голодать.
Это хорошая история. Илич — парень, который залез в наше противостояние с Александром Шлеменко и нокаутировал его, немного пошатнул. Естественно, исходя из этого, мой прицел полностью был на Иличе.
Я собираюсь его победить, немного поставить в равное положение наше противостояние со Шлеменко, а потом порешать вопрос с Александром.
Думаю, что это большая история. Магомед Исмаилов — большое имя. Противостояние против Илича — это большая история в отличном промоушене Pravda. Если мне сейчас кто- то предложит меньше 30 млн, я не соглашусь», – сказал боец.
Бой Исмаилова и Илича состоится 7 октября на Pravda Boxing.
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