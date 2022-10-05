Исмаилов про гонорар в 30 млн рублей за бой с Иличем: «Это нормальная сумма для меня. Мы не должны все время голодать»

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Российский боец Магомед Исмаилов считает оправданным гонорар в размере 30 миллионов рублей за бой по правилам бокса с Александром Иличем.

«Я всем называл эту сумму. Просто не все здраво ее оценили. Думаю, что 30 млн — это нормальная сумма для меня, бойца, который идет потихонечку к завершению карьеры. Опять же, мы не должны все время голодать.

Это хорошая история. Илич — парень, который залез в наше противостояние с Александром Шлеменко и нокаутировал его, немного пошатнул. Естественно, исходя из этого, мой прицел полностью был на Иличе.

Я собираюсь его победить, немного поставить в равное положение наше противостояние со Шлеменко, а потом порешать вопрос с Александром.

Думаю, что это большая история. Магомед Исмаилов — большое имя. Противостояние против Илича — это большая история в отличном промоушене Pravda. Если мне сейчас кто- то предложит меньше 30 млн, я не соглашусь», – сказал боец.

Бой Исмаилова и Илича состоится 7 октября на Pravda Boxing.

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