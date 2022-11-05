Вечер бокса в Абу-Даби: Бивол против Рамиреса и другие бои

Теги WBA полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Джессика Маккаскилл Галаль Яфаи Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» состоится вечер бокса.

В главном бою встретятся чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) и мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО).

Другие бои:

  • Шавкатджон Рахимов – Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулегком весе);
  • Шантель Кэмерон – Джессика Маккаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
  • Галаль Яфай – Гохан Родригес Гарсия (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
  • Халид Яфай – Джеральд Паклар (бой в легчайшем весе).

Прямую трансляцию боя Бивол – Рамирес покажет «Первый канал». Начало в 23:50 по московскому времени.

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса

Дмитрий Бивол: «Рамирес – один из самых сложных соперников»

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