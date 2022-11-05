Вечер бокса в Абу-Даби: Бивол против Рамиреса и другие бои

5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» состоится вечер бокса.

В главном бою встретятся чемпион в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) и мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО).

Другие бои:

Шавкатджон Рахимов – Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулегком весе);

Шантель Кэмерон – Джессика Маккаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);

Галаль Яфай – Гохан Родригес Гарсия (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);

Халид Яфай – Джеральд Паклар (бой в легчайшем весе).

Прямую трансляцию боя Бивол – Рамирес покажет «Первый канал». Начало в 23:50 по московскому времени.

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса

Дмитрий Бивол: «Рамирес – один из самых сложных соперников»