Абель Санчес: «Бивол – это Головкин, только на 7 кг тяжелее. Думаю, Рамирес победит решением»
Известный тренер Абель Санчес дал прогноз на бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.
«Бивол – это Геннадий Головкин, только на семь кг тяжелее. У него просто нет такого удара, но он очень талантлив. У Дмитрия была отличная любительская карьера.
Но знаете что? В этом бою я выберу Рамиреса. Мне кажется, что Хильберто слишком большой для своего оппонента – так же как Бивол имел преимущество по габаритам перед Канело. Думаю, Рамирес победит решением», – сказал Санчес.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.
Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса: все бои вечера бокса в Абу-Даби
«Отомщу за Канело и заберу у Бивола все». Наш чемпион подерется с безумным мексиканцем – у него рекорд 44-0 и длинный язык
Комментарии