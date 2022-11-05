Абель Санчес: «Бивол – это Головкин, только на 7 кг тяжелее. Думаю, Рамирес победит решением»

Известный тренер Абель Санчес дал прогноз на бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

«Бивол – это , только на семь кг тяжелее. У него просто нет такого удара, но он очень талантлив. У Дмитрия была отличная любительская карьера.

Но знаете что? В этом бою я выберу Рамиреса. Мне кажется, что Хильберто слишком большой для своего оппонента – так же как Бивол имел преимущество по габаритам перед Канело. Думаю, Рамирес победит решением», – сказал Санчес.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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