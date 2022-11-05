Дмитрий Бивол: «Опасения насчет судейства? Если я останусь доволен боем с Рамиресом, я точно выиграю»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался относительно боя с Хильберто Рамиресом, который состоится 5 ноября в Абу-Даби.
— Нет ли у вас опасений, что в случае близкого поединка в вашу пользу судейство будет не на вашей стороне?
— Я вообще стараюсь не думать, судейство или кто-то еще. Я ориентируюсь по своим ощущениям.
Мои ощущения такие, что я должен выиграть бой. Если останусь доволен боем, я точно выиграю. Это важнее.
Если я буду доволен, если мой тренер будет доволен, то и зрители будут довольны. И, соответственно, судьи не смогут ничего сделать.
Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса. Онлайн вечера бокса
Бивол – о завершении карьеры: «Возможно, буду драться до 37»
Комментарии