Дмитрий Бивол: «Рамирес – один из самых сложных соперников»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии заявил, что его не интересуют высказывания Хильберто Рамиреса о нем.

Напомним, что титульный поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) вечером 5 ноября.

«Хватит разговоров, будут только действия в ринге. Рамирес сказал, что я не буду одним из его самых сложных соперников? Меня это не удивило.

Честно говоря, мне неважно, что у него в голове. Для меня он один из самых сложных соперников.

Я пытаюсь думать, что он самый сложный оппонент, поскольку это помогает мне концентрироваться. Он хороший боец с рекордом 44-0, высокий левша, он уверен в себе.

Это придает мне мотивации, заставляет фокусироваться и не расслабляться. Если я скажу, что он не сильнейший мой соперник, то буду чувствовать расслабленность», – сказал Бивол.

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