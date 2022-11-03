«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа поп-ММА». Федор Емельяненко ответил на критику Александра Карелина

Российский боец и президент Союза ММА Федор Емельяненко поделился мнением о словах прославленного борца Александра Карелина, заявившего, что смешанные единоборства могут научить лишь «смешивать водку и пиво».

«Не понимаю, почему люди из спортивного сообщества позволяют себе дискредитировать ММА – вид спорта, официально признанный в нашей стране и во всем мире, тем более сравнивать его с алкоголем.

Сейчас как никогда важно, чтобы спортсмены, защищающие честь нашей страны, были единым целым, а не разделялись на достойных или нет по чьему-то мнению.

Александр Александрович [Карелин] посещал наше мероприятие, даже участвовал в открытии чемпионате России в Омске и мог сам убедиться, что у нас нет поединков боксера против неподготовленного тяжелоатлета или блогера.

Есть спорт, а есть дешевые шоу типа кулачных боев и так называемых поп-ММА. Вот против них надо объединяться и выступать, именно они показывают, что неуважение к сопернику – это норма или даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков.

Мы давно пытаемся внести изменения в законодательство, а так как Александра Александровича заботит этот вопрос, предлагаю объединить усилия, обратить внимание на эти сомнительные мероприятия и попытаться совместно внести изменения в законодательство», – сказал Емельяненко.

Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом