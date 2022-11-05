Мать Конора обвинили в расизме из-за черных пауков на лице во время Хэллоуина

Представитель экс-чемпиона в двух весовых категориях отреагировал на обвинения матери бойца в расизме.

Во время празднования Хэллоуина Макгрегор был в костюме Фрэнка Абигнейла из фильма «Поймай меня, если сможешь». Его мать – в образе ожившего мертвеца, на ее лице черной краской были нарисованы пауки. Пользователи соцсетей увидели в этом признаки расизма.

«Семья Макгрегора любит Хэллоуин. Его мама нарисовала на своем лице пауков, поскольку ее костюм предполагал образ мертвеца, восставшего из могилы.

Прискорбно слышать любую другую интерпретацию, которая является неверной», – сказал представитель ирландца.

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