Хасбик про Конора: «Не уважаю его как бойца. Если встречусь с ним, добавлю ему проблемы»

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, рассказал про отношение к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях .

«Я видел все посты обо мне. Но для меня он не соперник, он умеет только болтать.

Для меня он даже не боец, я не уважаю его как бойца. Если я встречусь с ним, доставлю ему проблемы. Какие? Не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю.

Я не собираюсь с ним разговаривать. Если увижу, что он чего-то хочет, сразу откажу ему», – сказал Хасбик.

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