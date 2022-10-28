Конор – о возвращении в октагон: «Надеюсь, в начале 2023 года»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что намерен вернуться к боям в начале 2023 года.

При этом ранее стало известно, что ирландец еще не вернулся в пул USADA: Конор должен провести под контролем допинг-офицеров минимум полгода, прежде чем ему разрешат драться.

Если Макгрегор начнет сдавать тесты 28 октября, то сможет выйти в клетку не раньше 28 апреля.

«Я скоро вернусь. Надеюсь, в начале 2023 года – где-то в первом квартале. Еще пару месяцев, и я буду готов начать тренировочный лагерь. Я предсказываю будущее – в нем есть золото», – написал Конор в соцсетях.

Конор Макгрегор сможет вернуться в октагон только через полгода (MMA News)

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