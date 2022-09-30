Камил Гаджиев про отсрочку спортсменов от мобилизации: «Сегодня они больше нужны здесь, чем там»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выступил за бронь от мобилизации для спортсменов.

«Как бы не показалось, что каждая лягушка хвалит свое болото, но я все-таки за это. Как и по отношению к музыкантам, вокруг которых сейчас много разговоров.

Если ты хороший музыкант, то объективно от тебя гораздо больше пользы в тылу, чем с ружьем на передовой. Этим в первую волну должны заниматься профессиональные люди, на мой взгляд.

А дальше - ситуация может сложиться таким образом, что не надо будет разбираться, а всем туда идти. Надеюсь, до этого не дойдет.

Сегодня они больше нужны здесь, чем там. Пока так. Возможно, через несколько недель или пару дней, моя позиция может в корне поменяться с учетом изменения ситуации», – сказал Гаджиев.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки

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