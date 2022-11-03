Исламу Махачеву вручили орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Чемпион UFC в легком весе награжден высшей наградой Республики Дагестан.

Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» бойцу лично вручил глава региона Сергей Меликов.

«Секрета никакого не существует. Очень рад, что смог завоевать этот пояс. Он будет примером для подрастающего поколения.

Мы знаем, что у нас много ребят тренируются, все залы переполнены. Это будет мотивацией. Я не отличаюсь от них ничем. Просто поставил себе цель, тренировался, верил.

Сейчас все бойцы нацелены на мой пояс. У меня нет времени расслабляться, я уже вернулся в зал. Буду держать себя в форме. В UFC сказали, что планируют провести турнир в Австралии в феврале. Буду готовиться. Я всегда прохожу первые этапы подготовки в горах.

Наш тренер нам это привил: база должна быть в горах, где нет никаких условий. Мы всегда отличались функциональной подготовкой, так как проводили там определенной отрезок.

Сейчас тоже планирую отправиться на сбор в селение Сильди, как только объявят бой. UFC планируют против меня выставить чемпиона в весовой категории до 66 кг Александра Волкановски», – сказал Махачев.

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