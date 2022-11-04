Взвешивание UFC Vegas 64: Родригес тяжелее Лемос, Уланбеков легче Манесса

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 6 ноября состоится турнир UFC Vegas 64, в главном событии которого состоится поединок в женском минимальном весе между Мариной Родригес и Амандой Лемос.

В со-главном бою нас ждет встреча полусредневесов Нила Магни и Даниэля Родригеса.

Перед началом турнира бойцы приняли участие в традиционной процедуре взвешивания:

Марина Родригес (52,39 кг) vs. Аманда Лемос (51,94);

Нил Магни (77,34 кг) vs. Даниэль Родригес (77,11 кг);

Джош Парисян (120,43 кг) vs. Чейс Шерман (115,89 кг);

Нэйт Манесс (56,93 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,47 кг);

Грант Доусон (71,44 кг, провалил взвешивание, отдаст часть гонорара сопернику) vs. Марк Мадсен (70,31 кг).

Магни – о Чимаеве: «Не вижу его в 77 кг. Это не попытка его засрать, зачем ему проходить через ад весогонки?»