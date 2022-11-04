Взвешивание UFC Vegas 64: Родригес тяжелее Лемос, Уланбеков легче Манесса
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 6 ноября состоится турнир UFC Vegas 64, в главном событии которого состоится поединок в женском минимальном весе между Мариной Родригес и Амандой Лемос.
В со-главном бою нас ждет встреча полусредневесов Нила Магни и Даниэля Родригеса.
Перед началом турнира бойцы приняли участие в традиционной процедуре взвешивания:
- Марина Родригес (52,39 кг) vs. Аманда Лемос (51,94);
- Нил Магни (77,34 кг) vs. Даниэль Родригес (77,11 кг);
- Джош Парисян (120,43 кг) vs. Чейс Шерман (115,89 кг);
- Нэйт Манесс (56,93 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,47 кг);
- Грант Доусон (71,44 кг, провалил взвешивание, отдаст часть гонорара сопернику) vs. Марк Мадсен (70,31 кг).
Магни – о Чимаеве: «Не вижу его в 77 кг. Это не попытка его засрать, зачем ему проходить через ад весогонки?»
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