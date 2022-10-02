Магни – о Чимаеве: «Не вижу его в 77 кг. Это не попытка его засрать, зачем ему проходить через ад весогонки?»

Рейтинговый полусредневес UFC Нил Магни заявил, что видит только в среднем весе.

Американец считает, что окончательный переход в 84 килограмма хорошо скажется на карьере непобежденного шведа.

«Я не вижу его в полусреднем дивизионе. И это не попытка его засрать. Он невероятно талантлив, зачем ему каждый раз проходить через ад, если он может выступать в среднем весе?

Это убережет его здоровье. И достичь он тогда сможет гораздо большего», – считает Магни.

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