Рахмонов победил Магни удушающим приемом во втором раунде

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал четвертую победу в UFC. Бой Рахмонова против 34-летнего американца Нила Магни стал соглавным на шоу.

В первом раунде поединка казахстанец выглядел гораздо мощнее соперника, нанеся оппоненту множество ударов. Бой закончился во второй пятиминутке: за несколько секунд до окончания раунда Рахмонов провел удушающий прием, замкнув замок на шее Магни.

Таким образом, Рахмонов сохранил беспроигрышную серию в UFC. У казахстанского бойца 4 победы в 4 боях. Для Магни это поражение стало восьмым в промоушене.

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