Джейк Пол анонсирует бой с профессиональным боксером грядущей осенью

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол заявил, что вернется в ринг в октябре 2022 года. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Моим следующим соперником будет профессиональный боксер, и, конечно же, у него будет победный послужной список, как у Тимми [Томми Фьюри] и Рамена [ ] до того, как они отказались от участия. Октябрь», – написал Джейк.

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