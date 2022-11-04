Бивол – о завершении карьеры: «Возможно, буду драться до 37»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что может завершить карьеру в течение пяти лет. В декабре Дмитрию исполнится 32 года.
«Конечно, бокс – опасный вид спорта. Но в то же время я чувствую на ринге адреналин. Мне это нравится. Это часть моей жизни.
Но мне следует более ответственно думать о своей защите, поскольку у меня есть семья, родители и дети.
Сто процентов, я не хочу выступать после 40 лет. Возможно, буду драться до 37. Может быть, еще несколько лет. Честно говоря, я хочу завершить», – сказал Бивол.
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