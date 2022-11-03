Дмитрий Бивол: «В эту субботу меня ждет самый тяжелый бой в карьере»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя с Хильберто Рамиресом.
«Когда люди говорят мне, что я достиг всего, это выглядит так, словно они пытаются потушить мой огонь. Потому что я до сих пор думаю о своей мечте, чтобы реализовать весь свой потенциал.
Я всегда голоден и зол до побед и сфокусирован на собственных тренировках и оппонентах.
Я считаю, что в эту субботу меня ждет самый тяжелый бой в карьере. Это заставляет меня быть более сосредоточенным на бое», – сказал Бивол.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.
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