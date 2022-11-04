Бивол оказался тяжелее Рамиреса на 50 граммов

В Абу-Даби (ОАЭ) вечером 5 ноября состоится боксерский турнир, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBA в полутяжелом весе между и .

За сутки до боя спортсмены приняли участие в традиционной процедуре взвешивания. Дмитрий Бивол показал на весах 79,25 кг. Его соперник весит 79,2 кг.

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