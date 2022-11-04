Бивол оказался тяжелее Рамиреса на 50 граммов

Теги полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) вечером 5 ноября состоится боксерский турнир, в главном событии которого пройдет поединок за титул WBA в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом.

За сутки до боя спортсмены приняли участие в традиционной процедуре взвешивания. Дмитрий Бивол показал на весах 79,25 кг. Его соперник весит 79,2 кг.

Дмитрий Бивол: «Рамирес – один из самых сложных соперников»

Дмитрий Бивол – о бое Бетербиева и Ярда: «Артур лучше, но в боксе возможно все»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные